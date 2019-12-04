"Представника ДНР" у Франції затримали в Марселі
Неназване джерело в судових органах розповіло про "дівчат зі Сходу, які повинні були на нього працювати", повідомила газета Le Monde з посиланням на французьку поліцію.
Файяра затримали ще 2 квітня, а 4 квітня висунули звинувачення і взяли під варту. Зараз його утримують у в’язниці Е-Люїнь на південному сході Франції.
У 2007 році Файяр відкрив агенцію знайомств Amour de Russie ("Любов Росії"). У 2017 році за цією ж адресою чоловік зареєстрував "представництво ДНР".
Близьке до Файяра джерело спростовує інформацію про сутенерство, інформує "Новая газета" з посиланням на державне російське ЗМІ "РИА-Новости". За його інформацією, француз втратив роботу й мав фінансові проблеми. Він нібито позичив велику суму грошей у жінки з України, а наступного дня його затримали.
Також, сьогодні правоохоронці викрили у Вінницькій області механізм фінансування прокремлівських терористичних організацій "Д/ЛНР".
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