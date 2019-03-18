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Представника Путіна заочно засудили до 13 років в’язниці

"Шляхом ведення агресивної війни для організації окупації та подальшої анексії території півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України"
Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі уповноваженого представника Президента РФ у так званому "Кримському федеральному окрузі" Олега Бєлавєнцева.
Представника Путіна заочно засудили до 13 років в’язниці Фото: Українська правда

Суд визнав Бєлавєнцева винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, підбурювання до державної зради та веденні агресивної війни проти України, повідомляє "Українська правда".

Слідство довело, що Бєлавєнцев з лютого-березня 2014 року був у Криму і за попередньою змовою з іншими представниками влади РФ, допомагав військовослужбовцям РФ співпрацювати із військовими козацькими товариствами.

Ця співпраця мала на меті порушення суверенітету і територіальної цілісності України, "шляхом ведення агресивної війни для організації окупації та подальшої анексії території півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України".

Зазначається, що у той самий час Бєлавєнцев підбурював українських військовослужбовців вчинити державну зраду.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ висловило протест у зв'язку з черговим приїздом президента РФ Володимира Путіна в Крим, який перебуває під російською окупацією.

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18 03 2019 20:34
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