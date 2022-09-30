НОВИНИЗАЕС має й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як частина української енергосистемиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Представники 50 країн вимагають від рф покинути ЗАЕС - Енергоатом
Фото: Енергоатом
Представники 50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ у спільній заяві закликали рф негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.
Про це повідомляє прес-служба Енергоатому у Telegram.
"Ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими, поки Російська Федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція має і надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невіддільна частина української енергетичної системи", - сказано у заяві.
Крім того, учасники конференції зазначили, що будь-які сфальшовані референдуми, проведені РФ у рамках міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС чи територій навколо неї.
"Ми знову закликаємо рф негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними... і для того, щоб МАГАТЕ безпечно та в повному обсязі здійснювало свою діяльність із перевірки гарантій в Україні", - зазначили представники 50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ.
Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ проведе консультації щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 09 2022 16:05 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- З українських морських портів експортовано понад 5,5 млн тонн зерна
- Ураган Ян у Флориді забрав життя 19 людей
СТАТТІ