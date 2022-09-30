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Представники 50 країн вимагають від рф покинути ЗАЕС - Енергоатом

Ольга
Матарикіна
ЗАЕС має й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як частина української енергосистеми
Представники 50 країн вимагають від рф покинути ЗАЕС - Енергоатом Фото: Енергоатом
Представники 50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ у спільній заяві закликали рф негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.
 
Про це повідомляє прес-служба Енергоатому у Telegram.
 
"Ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими, поки Російська Федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція має і надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невіддільна частина української енергетичної системи", - сказано у заяві.
 
Крім того, учасники конференції зазначили, що будь-які сфальшовані референдуми, проведені РФ у рамках міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС чи територій навколо неї.
 
"Ми знову закликаємо рф негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними... і для того, щоб МАГАТЕ безпечно та в повному обсязі здійснювало свою діяльність із перевірки гарантій в Україні", - зазначили представники 50 країн-учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ.
 
 
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30 09 2022 16:05
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