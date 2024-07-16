Представники Міжнародного валютного фонду розпочинають роботу у Києві
16 липня 2024, 11:33
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Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу.
Команда Міжнародного валютного фонду 16 липня починає роботу в Києві.
Про це заявив постійний представник установи в Україні Ваграм Степанян "Радіо Свобода".
"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", – розповів він.
Нагадаємо, що Україна отримала транш у розмірі $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду, схвалений 28 червня. За словами прем'єра, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.