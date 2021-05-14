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Представники Євросоюзу пишаються децентралізацією в Україні

Ми пишаємося реформою і децентралізацією. Програма "U-LEAD з Європою" працює якісно і є незамінною для нас. У програми, окрім експертизи, є дуже важлива перевага - представництво у регіонах
Програма "U-LEAD з Європою" допомагає якісно втілювати реформу децентралізації в Україні та має представництво в регіонах.
Представники Євросоюзу пишаються децентралізацією в Україні Фото: www.ednist.info
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, який відвідав Львівський регіональний офіс Програми "U-LEAD з Європою".
 
"Ми пишаємося реформою і децентралізацією. Програма "U-LEAD з Європою" працює якісно і є незамінною для нас. У програми, окрім експертизи, є дуже важлива перевага - представництво у регіонах", - заявив Дюфло.
 
Під час зустрічі команда регіонального офісу разом з керівницею Галиною Хрущак ознайомили  з особливостями реформи місцевого самоврядування в області, зокрема, йшлося про зміни, які відбулися в області після виборів 25 жовтня 2020 року, ключові факти децентралізації в Україні, фінансові показники громад Львівщини та активності Програми "U-LEAD з Європою" для територіальних громад краю.
 
Радники Львівського офісу озвучили виклики та перспективи, які стоять перед громадами регіону, і підкреслили необхідність комплексного професійного розвитку їхніх працівників, тому програма та її регіональні офіси допомагають експертною підтримкою.
 
Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою" спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.
 
 
 
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14 05 2021 12:33
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