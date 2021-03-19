Україна сподівається на підтримку Німеччини у вступі до НАТО і Євросоюзу - Шмигаль

Глава Уряду підкреслив, що для України дуже важливою є домовленість щодо старту стратегічного партнерства з ЄС у сфері критичної сировини

Україна прагне вступити до ЄС та НАТО і сподівається на підтримку Німеччини у цих питаннях.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом в рамках робочого візиту до Федеративної Республіки Німеччина, інформує Укрінформ.

"Членство України в ЄС у середньостроковій перспективі — це виграшна ситуація не лише для українського народу, але також і для Німеччини та всього ЄС. Наразі для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС. Зокрема, це стосується інтеграції України у цифровий та енергетичний ринки Європейського Союзу", — відзначив Шмигаль.

Сторони обговорили питання євроінтеграції України, плану дій щодо членства в НАТО та спільні економічні проекти в галузі відновлювальної енергетики. Глава Уряду підкреслив, що для України дуже важливою є домовленість щодо старту стратегічного партнерства з ЄС у сфері критичної сировини, що також буде узгоджено з цілями "зеленого" та цифрового переходу.

"Співпраця у сфері водневої енергетики відкриває нові можливості для співробітництва наших країн. У Водневій стратегії ЄС зазначається, що в Україні є потенціал для встановлення 10 ГВт потужностей з виробництва "зеленого" водню. Це дозволяє залучити у розвиток галузі до 20 млрд євро. І ми впевнені, що спільно з Німеччиною ми можемо якнайкраще реалізувати цей потенціал", — відзначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Шмигаль подякував німецькій стороні за підтримку в питанні надання Україні у червні 2020 року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Сьогодні ми активізували процес реформ, аби у якості наступного кроку отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. Ми будемо вдячні нашим німецьким партнерам за підтримку та сприяння Україні на цьому шляху", — підкреслив Прем’єр-міністр.

Очільник українського Уряду також подякував Німеччині та особисто голові МЗС ФРН за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі російської агресії.

Шмигаль закликав Німеччину взяти участь у міжнародній платформі з деокупації Криму, а також подякував очільнику МЗС ФРН за рішучу заяву міністрів закордонних справ країн Групи семи про те, що окупація Криму ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, що Міноборони Німеччини попередило про нові військові можливості Росії та Китаю