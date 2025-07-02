Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства

Митрополит Климент заявив, що рішення про припинення українського громадянства Онуфрія "підлягають певному юридичному сумніву"

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій зазначив, що не має жодних інших паспортів, крім українського.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив речник УПЦ МП митрополит Климент.

За словами речника, Онуфрій зауважив, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до рф із заявою про отримання іншого громадянства.

Митрополит Климент додав, що Онуфрій буде захищати свої права як громадянин України та що має "всі права оскаржити цей указ". Також, за словами речника, рішення про припинення громадянства "підлягають певному юридичному сумніву".