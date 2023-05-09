Прем'єр Британії нагадав путіну, хто винен у війні
російський диктатор путін є єдиною людиною, яка відповідальна за початок повномасштабної війни проти України.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише The Telegraph.
"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент путін. Злочини, які скоюються, жахливі. Страждання, які зазнає український народ, жахливі", - наголосив глава британського уряду.
Він зазначив, що вважає правильним продовження підтримки народу України для протистояння російській агресії.
"Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", - уточнив Сунак.
Нагадаємо, президент росії владімір путін у вівторок виступив із похмурою промовою на красній площі в москві, яка тривала всього 10 хвилин, під час якої він подвоїв своє виправдання повномасштабного вторгнення кремля в Україну.