Прем'єр Британії нагадав путіну, хто винен у війні

Тим часом Київ обіцяє, що притягне до відповідальності не лише президента рф, а усіх причетних до воєнних злочинів в нашій державі - від міністрів та депутатів до рядових солдатів.

російський диктатор путін є єдиною людиною, яка відповідальна за початок повномасштабної війни проти України.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише The Telegraph.

"Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент путін. Злочини, які скоюються, жахливі. Страждання, які зазнає український народ, жахливі", - наголосив глава британського уряду.

Він зазначив, що вважає правильним продовження підтримки народу України для протистояння російській агресії.

"Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити", - уточнив Сунак.

Нагадаємо, президент росії владімір путін у вівторок виступив із похмурою промовою на красній площі в москві, яка тривала всього 10 хвилин, під час якої він подвоїв своє виправдання повномасштабного вторгнення кремля в Україну.