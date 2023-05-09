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ПОЛІТИКА

путін критикує Захід на стриманому параді до Дня перемоги в росії – Politico

09 травня 2023, 15:52
путін критикує Захід на стриманому параді до Дня перемоги в росії – Politico
Після року невдач в Україні військовий арсенал росії виглядав помітно виснаженим.

Президент росії владімір путін у вівторок виступив із похмурою промовою на красній площі в москві, яка тривала всього 10 хвилин, під час якої він подвоїв своє виправдання повномасштабного вторгнення кремля в Україну.

Про це пише Politico.

"На нашій Батьківщині знову розв'язана справжня війна", - сказав він у своїй промові. "Західні еліти говорять про свою винятковість, роз’єднують людей і провокують криваві конфлікти, сіють ненависть, русофобію та агресивний націоналізм, руйнують традиційні сімейні цінності",- заявив путін.

"Майже вісім десятиліть щорічний московський парад до Дня Перемоги був не просто пам’яттю 27 мільйонів радянських громадян, які загинули в боротьбі з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни, а й ретельно підготовленим демонстрацією сили росії. Однак цього року святкування 9 травня по всій країні було скасовано або скорочено, і звичайна хода військових у формі та важкого озброєння в столиці виглядала тінню того, що було до вторгнення росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

У минулі роки на урочистості до москви приїжджали численні іноземні високопоставлені особи. Але цього разу лише лідери семи інших колишніх радянських республік здійснили подорож — представники Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, Білорусі та Вірменії.

У той час як путін, який дедалі більше відокремлюється, обіцяв, що його війська зрештою досягнуть успіху в Україні, виставлена військова техніка свідчить про те, що її збройні сили шукають обладнання.

"Було багато техніки, яка виглядає поруч із танком, але офіційно не є танком", — сказав на умовах анонімності один житель москви, який спостерігав за парадом, враховуючи суворі закони, спрямовані проти тих, хто звинувачується в дискредитації збройних сил.

З іншого боку вночі на Київ обрушився шквал російських ракет, протиповітряна оборона знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором.

Тим часом частина російських організаторів урочистостей каже, що вшановує полеглих у боротьбі з фашизмом майже 80 років тому — марш так званого "Безсмертного полку", на якому росіяни тримають фотографії своїх близьких і загиблих, скасували.

"У країні, де сотні тисяч молодих людей воюють у кривавій війні путіна, розмови про жертви з кожним днем стають все більш делікатними", - зазначає видання.

Раніше ми писали, що путін на параді назвав причини "катастрофи, яку переживає український народ".
9 травнявійна в Україніпутін.парад

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