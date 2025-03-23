Прем'єр Британії розповів про тиск через публічну суперечку між Зеленським і Трампом

Водночас британський премʼєр не розповів, хто саме чинив тиск.

На Британію тиснули, аби Лондон виступив із критикою після сварки президентів США та України у Білому домі.

Про це британський премʼєр Кір Стармер розповів в інтервʼю The New York Times.

"У той день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, ми були під тиском, щоб виступити дуже критично зі, знаєте, розлогими прикметниками, щоб описати, як почуваються інші. Я зважив, що краще взяти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх до спільної позиції", — розповів премʼєр.

Стармер не розповів, хто саме тиснув на Лондон. Проте він зазначив, що Зеленський спричинив "значну дезорієнтацію". За його словами, правильною реакцією з його сторони було б не піддаватися на провокації.

Журналісти нагадують, що після невдалої зустрічі у Вашингтоні Стармер направив до Києва свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла, щоб допомогти налагодити стосунки з Трампом. За словами джерел, під час зустрічі вдалось пом’якшити хвилювання Зеленського, що росіяни порушать припинення вогню. Після цього Стармер зателефонував Трампу, щоб переказати прогрес у Києві та закласти основу для розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову поговорили, Зеленський підтримав миротворчі зусилля Трампа.

Нагадаємо, під час зустрічі в Білому домі 28 лютого Зеленський і Трамп почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови. Усе почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки й активно включити Київ у переговорний процес.

Після цього журналісти залишили зустріч, а згодом стало відомо, що президент України достроково покинув Білий дім. Трамп заявив, що президент України не готовий до миру. Угоду про українські корисні копалини країни не підписали, хоча це була основна мета візиту Зеленського до Вашингтону.

Уже 5 березня США припинили ділитися з Україною всіма розвідувальними даними, а також зупинили поставки військової допомоги, яка була в дорозі. Після перемовин української та американської делегацій у Саудівській Аравії США негайно скасували паузу в обміні розвідданими та відновили безпекову допомогу Києву.

Україна погодилася з пропозицією американської сторони про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню.

12 березня уряд США відновив постачання військової допомоги Україні через територію Польщі.