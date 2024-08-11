Прем‘єр Британії скасовує відпустку на тлі заворушень

Протести розпочалися після помилкового звинувачення у вбивстві трьох дівчат.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував відпустку, щоб відреагувати на серію расистських протестів, які спрямовані проти мусульман і мігрантів.

Про це агенції Reuters повідомило джерело на Даунінг-стріт.

"Тисячі поліцейських продовжували чергувати на вихідних на випадок повторного спалаху насильства, хоча в суботу, четвертий день поспіль, протестувальники значно переважали антимігрантських демонстрантів у кількох містах і містечках", - пише видання.

Джерело на умовах анонімності заявило, що Стармер не піде у відпустку, яка мала відбутися наступного тижня. Уряд Британії вирішив прискорити розгляд справ людей, які були заарештовані і звинувачені через заворушення.

В п'ятницю офіційні особи повідомили, що з моменту початку протестів було заарештовано 741 людину, 302 особам висунули звинувачення.

За інформацією поліції, арешти, швидше за все, триватимуть місяцями.

Рада начальників Національної поліції країни заявила, що фахівці отримали наказ переслідувати онлайн-злочинців і впливових осіб, які відповідальні за поширення ненависті та підбурювання до насильства в широких масштабах.

"Онлайн-злочини мають наслідки в реальному світі, і з вами будуть поводитися так само, як і з тими, хто фізично присутній і чинить насильство", - сказав керівник відділу NPCC з питань тяжких злочинів і організованої злочинності Кріс Хавард.

Вчора, 10 серпня, Король Чарльз III закликав до єдності на тлі тижневих антиіммігрантських протестів у Британії.