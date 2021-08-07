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Прем'єр Британії у четвер оголосить дату відкриття для вакцинованих мандрівників

В даний час такі мандрівники повинні йти на ізоляцію на 10 днів після прибуття
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, як очікується, оголосить в четвер дату, коли повністю вакциновані мандрівники зможуть прибувати до Англії без самоізоляції.
Прем Фото: dt.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Ця політика може набути чинності вже 19 липня, що підвищить попит на літні канікули в таких напрямках, як материкова Іспанія, Франція та Італія. Правила будуть стосуватися мандрівників, що прибувають з так званого "бурштинового" списку країн.

В даний час такі мандрівники повинні йти на ізоляцію на 10 днів після прибуття, що робить відпочинок в таких країнах для багатьох невигідним.

Англія не робила винятків навіть для вболівальників футбольного чемпіонату Європи.

Минулого місяця уряд підтвердив, що має намір скасувати карантин для людей, яким цього літа були введені обидві дози вакцини від коронавірусу.

Раніше Джонсон анонсував скасування майже всіх коронавірусних обмежень в Англії з 19 липня.

Нагадаємо, що Німеччина може виступити за заборону туристам з Великобританії прибувати в ЄС

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08 07 2021 10:31
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