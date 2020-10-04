Прем'єр Британії, виписаний з реанімації, поки не повернувся до роботи

Глава уряду "тільки починає" своє одужання і відновить свої службові обов'язки лише за порадами лікарів

Він уточнив, що глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, який зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра, продовжує заміщати Джонсона.

Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, який заразився коронавірусом, тільки почав йти на поправку і ще не відновив виконання обов'язків прем'єр-міністра.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent, про це заявив речник Джонсона у п'ятницю.

Він зазначив, що глава уряду "тільки починає" своє одужання і відновить свої службові обов'язки лише за порадами лікарів.

Він уточнив, що глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, який зараз виконує обов'язки прем'єр-міністра, продовжує заміщати Джонсона.

Джонсона госпіталізували в лікарню в неділю після того, як протягом 10 днів у нього не зникали симптоми коронавірусу. В понеділок його перевели до відділення інтенсивної терапії, а в четвер повернули до лікарняної палати.

"Прем'єр-міністр повернувся до лікарняної палати і продовжує одужання на ранній стадії. Він продовжує бути в хорошому настрої", - сказав речник.

Нагадаємо, що прем'єру Британії не потрібна штучна вентиляція легень