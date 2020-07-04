Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Прем'єру Британії не потрібна штучна вентиляція легень - речник

У Бориса Джонсона не було діагностовано пневмонію
"Він отримує стандартне кисневе лікування і дихає без будь-якої іншої допомоги. Йому не потрібна штучна вентиляція або неінвазивна респіраторна підтримка", - зазначив речник.
Прем Борис Джонсон. Фото: topnews.in

Прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон, госпіталізований до відділення інтенсивної терапії через коронавірус, не потребує штучної вентиляції легень. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це у вівторок розповів речник британського уряду. 

За його словами, стан Джонсона був стабільним протягом ночі, а сам прем’єр "залишається в хорошому настрої". 

"Він отримує стандартне кисневе лікування і дихає без будь-якої іншої допомоги. Йому не потрібна штучна вентиляція або неінвазивна респіраторна підтримка", - зазначив речник. 

Він додав, що у Бориса Джонсона не було діагностовано пневмонію. 

Британського прем’єра Бориса Джонсона в понеділок перевели у відділення інтенсивної терапії. В глави уряду Британії протягом 10 днів тримались симптоми коронавірусу, включаючи високу температуру та кашель. Джонсон отримав кисень пізно ввечері в понеділок.

Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там де це потрібно".

У вівторок стало відомо про самоізоляцію ще одного міністра британського уряду. 

Нагадаємо, що прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували через коронавірус

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2020 16:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Подбайте про власне тіло - це на користь вашому мозку

Подбайте про власне тіло - це на користь вашому мозку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.