Прем'єру Британії не потрібна штучна вентиляція легень - речник
Прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон, госпіталізований до відділення інтенсивної терапії через коронавірус, не потребує штучної вентиляції легень.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це у вівторок розповів речник британського уряду.
За його словами, стан Джонсона був стабільним протягом ночі, а сам прем’єр "залишається в хорошому настрої".
"Він отримує стандартне кисневе лікування і дихає без будь-якої іншої допомоги. Йому не потрібна штучна вентиляція або неінвазивна респіраторна підтримка", - зазначив речник.
Він додав, що у Бориса Джонсона не було діагностовано пневмонію.
Британського прем’єра Бориса Джонсона в понеділок перевели у відділення інтенсивної терапії. В глави уряду Британії протягом 10 днів тримались симптоми коронавірусу, включаючи високу температуру та кашель. Джонсон отримав кисень пізно ввечері в понеділок.
Прем’єр попросив главу МЗС Домініка Рааба розпочати виконання обов’язків голови уряду "там де це потрібно".
У вівторок стало відомо про самоізоляцію ще одного міністра британського уряду.
Нагадаємо, що прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували через коронавірус
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