Прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували через коронавірус Госпіталізацію називають «попереджувальним кроком»

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували для обстеження після того, як 10 днів тому тест на коронавірус дав позитивний результат.

Фото: з вільних джерел

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