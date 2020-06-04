НОВИНИПрем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували для обстеження після того, як 10 днів тому тест на коронавірус дав позитивний результат.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували через коронавірус
Госпіталізацію називають «попереджувальним кроком»
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє BBC News, передає "Громадське".
Наголошується, що у Джонсона «зберігаються постійні симптоми коронавірусу». Госпіталізацію називають «попереджувальним кроком», зробленим за порадою його лікаря.
Нагадаємо, що Королева Великої Британії Єлизавета II у відеозверненні до народу закликала громадян країни до рішучості і самодисципліни у зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.
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