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ПОЛІТИКА

Прем'єр Британії засудив заворушення та пообіцяв суворе покарання учасникам

04 серпня 2024, 20:59
Прем'єр Британії засудив заворушення та пообіцяв суворе покарання учасникам
Фото: Getty Images
Прем’єр окремо розкритикував події у Ротергемі, де учасники заворушень напали на готель, де поселили мігрантів.

Прем’єр-міністр Кір Стармер у зверненні у зв’язку з хвилею заворушень закликав зупинитися та пообіцяв суворе покарання протестувальникам, які беруть участь у безладах. 

Про це повідомляє SkyNews.

Ввечері у неділю Стармер вийшов зі зверненням з урядової будівлі на Даунінг-Стріт та наголосив, що учасники заворушень будуть покарані "з усією суворістю закону". 

"Це насильство, а не простест…  Гарантую, що ви пошкодуєте про участь у цих безладах – і безпосередню, і підбурюванням до безладів онлайн", – заявив він. 

Прем’єр окремо розкритикував події у Ротергемі, де учасники заворушень напали на готель, де поселили мігрантів. 

"Таким діям немає ніяких виправдань", – заявив він.

Кір Стармер продовжив, що не буде соромитися називати події тим, чим вони є – "ультраправим бандитизмом". 

"Я розумію, як жахаюче це може виглядати для людей, які відчувають себе у небезпеці через свій колір шкіри чи віру… Знайте, що цей агресивний натовп не є обличчям країни, і ми притягнемо їх до відповідальності", – наголосив він.

Представник консерваторів Джеймса Клеверлі, який зараз є головним спікером  партії з питань внутрішніх справ, наголосив, що подібним діям немає ніяких виправдань і учасники заворушень заслуговують на загальний осуд і жорстке покарання.

Нагадаємо, у британському місті Саутпорт після вбивства трьох дітей на танцювальному майстер-класі за мотивами творчості американської співачки Тейлор Свіфт спалахнули протести, які переросли в жорсткі демонстрації по всій країні.

Під час та після подій попередньої ночі затримали понад 90 осіб. 

протестиБританіяКір Стармер

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