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Прем'єр Гренландії звернувся до міжнародної спільноти на тлі візиту американської делегації

24 березня 2025, 19:13
Прем'єр Гренландії звернувся до міжнародної спільноти на тлі візиту американської делегації
Фото: b.dk
Також він гнівно відреагував на заяву Білого дому.

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав міжнародну спільноту втрутитися через анонсований візит на острів делегації зі США.

Про це він заявив виданню Sermitsiaq, пише The Guardian.

Очільник влади гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони "ховаються і майже пошепки" висловлюють свою підтримку.

"Так, західні союзники стояли разом і допомагали одне одному у скруті, але зараз усе перевернулося з ніг на голову із чинним президентом у США. Але той факт, що інші наші союзники у міжнародній спільноті воліють ховатись у куточку і майже пошепки говорити, що вони нас підтримують, не має ніякого ефекту, і якщо вони не будуть голосно говорити про те, як США поводяться із Гренландією, ситуація буде загострюватися з кожним днем, а американська агресія буде зростати", - зазначив Егеде.

За словами прем’єра, Гренландії потрібно, щоб її союзники чітко і ясно заявили про свою підтримку. 

Ймовірний новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен звинуватив США у відсутності поваги при плануванні візиту у той час, коли тривають коаліційні переговори.

"Візит, який називають «приватним», є чистим наступом, і якщо ми дозволимо йому вплинути на нас, наприклад, поспішаючи сформувати нову коаліцію, ми можемо стати ще більш уразливими до тиску", – додав Нільсен.

Зранку, 24 лютого, делегація США відвідає Гренландію.

 

СШАГренландія

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