Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем'єр Хорватії назвав російське вторгнення найбільшим фактором розширення Євросоюзу

30 вересня 2024, 12:31
Прем'єр Хорватії назвав російське вторгнення найбільшим фактором розширення Євросоюзу
Фото: з вільного доступу
Європейські столиці стали більш відкритими до розширення блоку.

Президент рф Володимир Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу, адже його вторгнення в Україну підштовхнуло країни до вступу в блок.

Про це прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив в інтерв'ю Bloomberg TV.

"За останні два з половиною роки ми стали свідками стратегічного зрушення в тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення. Я вважаю, що Володимир путін найбільше сприяв розширенню", - сказав Пленкович.

Цього року Євросоюз погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство в блоці, а також з Боснією і Герцеговиною, прагнучи наблизити країну до Європи і протистояти зростаючому російському впливу. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають на різних етапах процесу вступу.

"В наступні п'ять років, особливо в рамках мандату нової Єврокомісії, буде цікаво спостерігати за тим, як кожна з них буде досягати прогресу і відповідати критеріям. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів", - додав прем’єр Хорватії. 

Пленкович обіймає посаду прем'єр-міністра вже третій термін поспіль після того, як його правоцентристський Хорватський демократичний союз переміг на парламентських виборах у квітні. Твердий прихильник України в її війні проти російського вторгнення, Пленкович планує провести саміт на початку жовтня в Дубровнику за участю Президента Володимира Зеленського і лідерів країн Південно-Східної Європи.

"Ідея полягає в тому, щоб продемонструвати солідарність і підтримку України з боку групи країн, які мають багато історичних зв'язків з Україною та українським народом», - сказав він. Лідери підтримають український уряд «у його прагненні до свободи, до територіальної цілісності, а також у тому, як забезпечити належне функціонування української економіки в цих складних умовах", - підсумував політик. 

Також на початку вересня прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні.

 

війна в УкраїніЄвросоюзрозширення

Останні матеріали

Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О’Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється