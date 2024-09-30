Прем'єр Хорватії назвав російське вторгнення найбільшим фактором розширення Євросоюзу

Європейські столиці стали більш відкритими до розширення блоку.

Президент рф Володимир Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення Європейського Союзу, адже його вторгнення в Україну підштовхнуло країни до вступу в блок.

Про це прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив в інтерв'ю Bloomberg TV.

"За останні два з половиною роки ми стали свідками стратегічного зрушення в тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення. Я вважаю, що Володимир путін найбільше сприяв розширенню", - сказав Пленкович.

Цього року Євросоюз погодився розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство в блоці, а також з Боснією і Герцеговиною, прагнучи наблизити країну до Європи і протистояти зростаючому російському впливу. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають на різних етапах процесу вступу.

"В наступні п'ять років, особливо в рамках мандату нової Єврокомісії, буде цікаво спостерігати за тим, як кожна з них буде досягати прогресу і відповідати критеріям. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів", - додав прем’єр Хорватії.

Пленкович обіймає посаду прем'єр-міністра вже третій термін поспіль після того, як його правоцентристський Хорватський демократичний союз переміг на парламентських виборах у квітні. Твердий прихильник України в її війні проти російського вторгнення, Пленкович планує провести саміт на початку жовтня в Дубровнику за участю Президента Володимира Зеленського і лідерів країн Південно-Східної Європи.

"Ідея полягає в тому, щоб продемонструвати солідарність і підтримку України з боку групи країн, які мають багато історичних зв'язків з Україною та українським народом», - сказав він. Лідери підтримають український уряд «у його прагненні до свободи, до територіальної цілісності, а також у тому, як забезпечити належне функціонування української економіки в цих складних умовах", - підсумував політик.

Також на початку вересня прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні.