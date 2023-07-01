Прем’єр Іспанії прибув в Україну

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

Про це він іспанський прем'єр-міністр написав Twitter.

Санчес написав , що вже прибув до Києва та опублікував відео з вокзалу.

"Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир", - йдеться в дописі.