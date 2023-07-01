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Прем’єр Іспанії прибув в Україну

01 липня 2023, 11:38
Прем’єр Іспанії прибув в Україну
Фото: з вільних джерел
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув в Україну в перший день головування в Раді ЄС.

Про це він іспанський прем'єр-міністр  написав Twitter.

Санчес написав , що вже прибув до Києва та опублікував відео з вокзалу.

"Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир", - йдеться в дописі. 

Раніше повідомлялось, що Президент Польщі прибув до Києва.
ІспаніяУкраїнаПрем'єр-міністр

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