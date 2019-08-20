Прем'єр Італії публічно заявив про свою відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про намір подати у відставку у зв'язку з рішенням партнерів по коаліції з партії "Ліга" ініціювати вотум недовіри уряду.

Під час парламентської промови, присвяченої політичній кризі, яку інспірувала "Ліга", Конте сказав, що подасть прохання про відставку президентові Серджо Маттареллі, який мусить вирішити, оголошувати дострокові вибори чи спробувати створити нову коаліцію, інформує Reuters.

"Дорогі друзі з "Руху 5 зірок", на цьому закінчується робота нашого уряду", - сказав Конте в Сенаті.

Під час промови Конте різко розкритикував свого заступника, лідера "Ліги" Маттео Сальвіні, назвавши його опортуністом і звинувативши у безвідповідальності. Він сказав, що Сальвіні не поважає парламент, і нагадав про відмову виступити перед депутатами у справі про фінансування "Ліги" з Москви.

Нагадаємо, що уряд "Ліги" і "П'яти зірок" на чолі з Джузеппе Конте було створено влітку 2018 року. Лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні став головою МВС і віцепрем'єром.

Попередні парламентські вибори в Італії пройшли 4 березня 2018 року.

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