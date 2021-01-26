Прем’єр Італії вирушив до президента подавати заяву про відставку

Очікується, що президент Серджіо Матарелла прийм її та розпочне консультації з лідерами політсил

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вирушив до президента подати свою заяву про відставку, водночас сподіваючись на створення нової коаліції та відбудову більшості у парламенті.

Конте втратив більшість у Сенаті, верхній палаті парламенту, після того, як молодший партнер "Віва Італія", партія експрем’єра Маттео Ренці, вивела з уряду своїх міністрів, повідомляє "Європейська правда".

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що будуть надані країні для подолання економічних наслідків пандемії.

Після цього спроби залучити до коаліції центристів і незалежних сенаторів не вдалися, відтак у Конте фактично не залишилося вибору, окрім відставки.

Очікується, що президент Серджіо Матарелла прийм її та розпочне консультації з лідерами політсил. Якщо після цього видаватиметься, що Конте має достатню підтримку, щоб спробувати створити новий уряд, йому дадуть на це декілька днів.

Якщо ця спроба виявиться невдалою, президент запропонує іншого кандидата на посаду прем’єра, щоб свормувати життєздатну коаліцію. Якщо ж і ця спроба зазнає невдачі, Італію чекають дострокові вибори.

Нагадаємо, що в Італії Сенат 20 січня висловив вотум довіри уряду Джузеппе Конте, завдяки чому політику вдалося зберегти пост у розпал епідемії коронавірусу.