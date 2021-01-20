Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи
Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на BBC.
За довіру уряду висловилися 156 сенаторів, проти - 140, 16 утрималися. Це означає, що Конте не має абсолютної більшості у верхній палаті парламенту.
Опозиційні партії заявили, що планують попросити президента Серджо Маттареллу втрутитися, щоб змусити Конте подати у відставку.
Під час виступу у Сенаті Конте заявив, що життєво важливо підтримувати політичну згуртованість, яка стикається з "історичним викликом" пандемії.
У понеділок уряд Конте отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, забезпечивши там абсолютну більшість.
Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.
Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.
Читайте також: В Італії починається найбільший за 30 років судовий процес над мафією: 355 обвинувачених
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі