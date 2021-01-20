Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи

Опозиційні партії заявили, що планують попросити президента Серджо Маттареллу втрутитися
В Італії Сенат у вівторок висловив вотум довіри уряду Джузеппе Конте, завдяки чому політику вдалося зберегти пост у розпал епідемії коронавірусу.
Прем’єр-міністр Італії уникнув відставки у розпал політичної кризи Фото: Главком

Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на BBC.

За довіру уряду висловилися 156 сенаторів, проти - 140, 16 утрималися. Це означає, що Конте не має абсолютної більшості у верхній палаті парламенту.

Опозиційні партії заявили, що планують попросити президента Серджо Маттареллу втрутитися, щоб змусити Конте подати у відставку.

Під час виступу у Сенаті Конте заявив, що життєво важливо підтримувати політичну згуртованість, яка стикається з "історичним викликом" пандемії.

У понеділок уряд Конте отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту, забезпечивши там абсолютну більшість.

Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці вийти з правлячої коаліції.

Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

Читайте також: В Італії починається найбільший за 30 років судовий процес над мафією: 355 обвинувачених

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2021 09:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.