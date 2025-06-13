Прем'єр Ізраїлю евакуювався до Греції на літаку "судного дня"

Такий літак виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

Сьогодні ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу полетів на борту спеціального літака, відомого як "літак судного дня", що виконує функцію командного пункту в умовах потенційної ядерної загрози.

Літак патрулює над Середземним морем у супроводі двох винищувачів, повідомляє ізраїльська преса з посиланням на сервіс Flightradar24.

Літак більше 40 хвилин кружляв над Середземним морем у супроводі двох винищувачів, після чого вимкнув транспондер. Повітряний простір над зоною конфлікту між Ізраїлем та Іраном повністю закрито для цивільної авіації.

Нагадаємо, що вночі Ізраїль завдав ударів по Ірану та оголосив надзвичайний стан.

Після чого Іранські посадовці в коментарі агентству Reuters заявили, що відповідь на ізраїльський удар буде “жорсткою та рішучою”. Деталі можливої відплати наразі обговорюються на найвищому рівні керівництва країни.