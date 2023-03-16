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Прем'єр Ізраїлю пояснив, чому не дає Україні зброю

16 березня 2023, 19:56
Прем'єр Ізраїлю пояснив, чому не дає Україні зброю
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на "складну ситуацію" для Тель-Авіва.

Ізраїль надає Україні лише ту підтримку, яку може собі дозволити з огляду на непрості відносини з росією.

Про це сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Бен’ямін Нетаньягу на спільній пресконференції з канцлером Олафом Шольцем після їх переговорів у Берліні 16 березня, повідомляє Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну не лише гуманітарними засобами, але також надаємо допомогу в цивільній обороні", - вказав Нетаньягу.

Він пояснив, що йдеться про системи раннього попередження. Ізраїль, за словами його керівника, має у цій галузі дуже сучасні розробки, які дозволяють зробити так, щоби при загрозі повітряного удару "не вся країна або не цілий регіон бігли у бомбосховища". Люди можуть встановити на своїх телефонах мобільний додаток, який показує, де може вдарити ракета. Це дозволяє не лише не паралізувати всю країну, але й попередити великі руйнування.

"Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, а також в інших галузях", - запевнив прем’єр.

Пояснюючи причину відмови передати Україні озброєння, він послався на не просту ситуацію для Тель-Авіва. Згідно з домовленістю, якої кілька років тому дійшли ізраїльська і російська сторони на рівні урядів і армій, ізраїльські і російські пілоти літають поруч поблизу сирійського повітряного простору, що запобігає відкриттю Іраном "третього фронту" для Ізраїлю. Європейські країни не мають цієї проблеми, зауважив Нетаньягу.

"Але в рамках цих обмежень, у рамках цих міркувань ми намагаємося надавати гуманітарну та оборонну підтримку Україні, яка відбувається також поки ми тут говоримо", - запевнив він.

 

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