Прем’єр Ізраїлю тричі говорив з Трампом після його переобрання

Вони обговорювали зміцнення альянсу між країнами.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху за останні дні вже тричі розмовляв з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише британська газета The Guardian.

"Це були хороші й дуже важливі розмови", - заявив Нетаньяху.

Він додав, що він та Трамп однаково бачить загрозу, яка насувається з боку Ірану.

"Ми бачимо однаково іранську загрозу у всіх її складових і небезпеку, яку вона становить. Ми також бачимо великі можливості, що стоять перед Ізраїлем, в області миру і його розширення, а також в інших сферах", - констатував Нетаньяху.

Сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що Трамп переміг в усіх "хитких" штатах та отримав 312 голосів.