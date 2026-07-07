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Прем'єр Канади анонсував новий пакет допомоги Україні на $900 млн

07 липня 2026, 16:52
Прем'єр Канади анонсував новий пакет допомоги Україні на $900 млн
THE CANADIAN PRESS
Канада також планує продовжити допомогу щодо енергетичних потреб України.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про очікуваний анонс від його уряду про допомогу Україні на суму $900 млн.

Про це він заявив на початку своєї зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі,передає Укрінформ.

"Канада має оголосити про $900 млн на допомогу у середньостроковому періоді. І коли я кажу про середньостроковий період, то йдеться про найближчі місяці", – сказав він Зеленському. До пакета допомоги, за його словами, увійдуть транспортні засоби, боєприпаси, а також засоби ППО. Зеленський своєю чергою повідомив, що Україна вже отримала пакет ППО від Канади.

Карні також сказав, що Канада планує продовжити допомогу щодо енергетичних потреб України, а також щодо відбудови та зміцнення її економіки. "Тиск на росію лише посилюватиметься. Україна переможе. На нас чекає багато позитивної роботи", – заявив він.

Канададопомога УкраїніВолодимир ЗеленськийМарк Карні

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