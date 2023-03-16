Прем'єр Латвії прибув до Києва

Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи.

До Києва прибув прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Про це він повідомив у твітері.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України так довго, як це буде потрібно. Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи", – написав він.

Як повідомлялося, на думку Каріньша, після закінчення бойових дій Україна має стати членом НАТО з усіма належними гарантіями безпеки, щоб запобігти новій війні.

Також латвійський прем'єр-міністр вважає, що ЄС ще цього року має розпочати з Україною переговори про членство, не чекаючи на завершення війни.

Нагадаємо, Влада Польщі, Латвії та Литви закликала Євросоюз знизити стелю цін на нафту з росії, встановлену в грудні на рівні $60 за барель, до $51,45 за барель.