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ПОЛІТИКА

Прем'єр Латвії прибув до Києва

16 березня 2023, 11:36
Прем'єр Латвії прибув до Києва
Джерело: /twitter.com/krisjaniskarins
Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи.

До Києва прибув прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Про це він повідомив у твітері.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України так довго, як це буде потрібно. Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи", – написав він.

Як повідомлялося, на думку Каріньша, після закінчення бойових дій Україна має стати членом НАТО з усіма належними гарантіями безпеки, щоб запобігти новій війні.

Також латвійський прем'єр-міністр вважає, що ЄС ще цього року має розпочати з Україною переговори про членство, не чекаючи на завершення війни.

Нагадаємо, Влада Польщі, Латвії та Литви закликала Євросоюз знизити стелю цін на нафту з росії, встановлену в грудні на рівні $60 за барель, до $51,45 за барель.

Латвіяпрем'єрвізит в Україну

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