Три європейські країни наполягають на зниженні ціни на російський нафтовий ліміт

У середу представники країн Євросоюзу розпочнуть обговорення можливого перегляду стелі цін на російську нафту.

Влада Польщі, Латвії та Литви закликала Євросоюз знизити стелю цін на нафту з росії, встановлену в грудні на рівні $60 за барель, до $51,45 за барель.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Вони вважають, що новий рівень стелі буде на 5% нижчим від ринкових цін. А з урахуванням того, що доходи бюджету рф від експорту нафти в січні склали $13 млрд, зниження максимальної відпускної ціни дозволило б скоротити їх на $650 млн, вважає влада трьох країн.

Латвія, Литва та Польща послідовно виступають за посилення санкцій проти росії. У ході переговорів щодо стелі цін минулого року їхні вимоги були проігноровані через позицію США, які наполягали, щоб обмеження були встановлені на рівні, що не загрожує постачанню палива на світові ринки.

Уже сьогодні представники країн ЄС розпочнуть обговорення можливого перегляду стелі цін на російську нафту. Згідно з наявними домовленостями, перегляд проводиться раз на два місяці. У січні за підсумками переговорів було вирішено зберегти стелю на рівні 60 доларів за барель.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго Євросоюзу на морські постачання нафти з рф. Країни G7, ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні $60 за барель для підлеглих їм суден і територій. А з 5 лютого 2023 року почали діяти аналогічні обмеження на постачання нафтопродуктів із росії. Розмір стелі було визначено на рівні $100 та $45 за барель залежно від категорії нафтопродуктів.

Раніше повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт скрапленого газу із росії на 80%.