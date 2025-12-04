Сейм Латвії підвищив ПДВ на книжки російською мовою

Вже з 2026 року в Латвії буде знижена ставка ПДВ у 5% для книг та видань (у друкованому та електронному вигляді), якщо вони опубліковані латиською, латгальською або лівонською мовами, а також іншими мовами ЄС і ОЕСР.

Сейм Латвії вніс поправки, згідно з якими від 1 січня 2026 року податок на додану вартість (ПДВ) на книги та газети російською мовою в Латвії становитиме 21%.

Згідно з поправками, вже з 2026 року в Латвії буде знижена ставка ПДВ у 5% для книг та видань (у друкованому та електронному вигляді), якщо вони опубліковані латиською, латгальською або лівонською мовами, а також іншими мовами ЄС і ОЕСР.

Під час дебатів у Сеймі депутати опозиційних партій "Латвія перш за все" та "Стабільність!" висловили здивування та заперечення щодо поправок, вказуючи, що це призведе до зростання цін на книги російською мовою.