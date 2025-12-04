Сейм Латвії підвищив ПДВ на книжки російською мовою
04 грудня 2025, 15:33
Сейм Латвії вніс поправки, згідно з якими від 1 січня 2026 року податок на додану вартість (ПДВ) на книги та газети російською мовою в Латвії становитиме 21%.
Про це повідомило Delfi.
Згідно з поправками, вже з 2026 року в Латвії буде знижена ставка ПДВ у 5% для книг та видань (у друкованому та електронному вигляді), якщо вони опубліковані латиською, латгальською або лівонською мовами, а також іншими мовами ЄС і ОЕСР.
Під час дебатів у Сеймі депутати опозиційних партій "Латвія перш за все" та "Стабільність!" висловили здивування та заперечення щодо поправок, вказуючи, що це призведе до зростання цін на книги російською мовою.
Так, ПДВ на книги та газети російською мовою в Латвії становитиме 21%, що є стандартною ставкою, поки інші видання матимуть знижену ставку.
Опозиційна партія "Стабільність!" подала поправку, що передбачає повернення пільгової ставки ПДВ на друковані видання та книги російською мовою, але голосування за неї провалили.
Міністерство культури Латвії, яке висунуло пропозицію підвищити ПДВ на книги російською, пояснювало рішення тим, що у Латвії є законодавчі акти та політичні документи, які підкреслюють важливість латиської мови як державної.