ПОЛІТИКА НОВИНИСтратегічне завдання уряду – відмовитися від закупівлі газу за кордоном і перейти на повне забезпечення власних потреб у паливі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман розповів, скільки потрібно видобувати газу для відмови від закупівлі
Державна компанія "Укргазвидобування" добуває близько 15 млрд кубометрів. Ще близько 5 млрд кубометрів видобувають приватні компанії
Фото: liga.net
Про плани уряду, щодо закупівель та виробництва газу, в ефірі одного з телеканалів сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба КМУ.
За його словами, державна компанія "Укргазвидобування" добуває близько 15 млрд кубометрів. Ще близько 5 млрд кубометрів видобувають приватні компанії.
"А споживаємо ми 32 млрд кубометрів на рік. Тож нам треба щонайменше на 11 млрд кубометрів добувати більше, аби забезпечувати себе своїм газом", - повідомив Володимир Гройсман.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр назвав умови зниження ціни для населення.
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01 03 2019 20:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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