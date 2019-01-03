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Гройсман розповів, скільки потрібно видобувати газу для відмови від закупівлі

Державна компанія "Укргазвидобування" добуває близько 15 млрд кубометрів. Ще близько 5 млрд кубометрів видобувають приватні компанії
Стратегічне завдання уряду – відмовитися від закупівлі газу за кордоном і перейти на повне забезпечення власних потреб у паливі.
Гройсман розповів, скільки потрібно видобувати газу для відмови від закупівлі Фото: liga.net

Про плани уряду, щодо закупівель та виробництва газу, в ефірі одного з телеканалів сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба КМУ.

За його словами, державна компанія "Укргазвидобування" добуває близько 15 млрд кубометрів. Ще близько 5 млрд кубометрів видобувають приватні компанії. 

"А споживаємо ми 32 млрд кубометрів на рік. Тож нам треба щонайменше на 11 млрд кубометрів добувати більше, аби забезпечувати себе своїм газом", - повідомив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр назвав умови зниження ціни для населення.

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01 03 2019 20:23
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