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ПОЛІТИКА

Прем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрд

06 лютого 2023, 19:51
Прем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрд
Фото: Главком
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре запропонував щорічно протягом п'яти років виділяти по 15 млрд норвезьких крон (понад $1.4 млрд) на гуманітарну та військову допомогу Україні.

Протягом першого року пропонується половину наданих грошей спрямувати на гуманітарну допомогу, другу половину – на допомогу у військовій сфері, передає NRK.

Пропозицію прем’єра має підтримати парламент. Як пише норвезьке видання The Local, гарантій того, що депутати затвердять цю пропозицію в її нинішньому вигляді, немає, оскільки уряд не має більшості в парламенті: для схвалення законів, лівоцентристи, які перебувають при владі, щоразу мають отримувати підтримку хоча б частини опозиції.

Раніше повідомлялось, що Литва зібрала €6 млн на радари ППО для України.

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