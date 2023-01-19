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Прем'єр Нової Зеландії оголосила про відставку

19 січня 2023, 09:12
Прем'єр Нової Зеландії оголосила про відставку
джерело: pravda.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн зранку в четвер, 19 січня, оголосила, що піде у відставку наступного місяця.

Про це повідомляє ВВС News.

За словами політика, шість років як прем'єр-міністра були важким часом і в неї більше немає сил керувати країною.

Ардерн планує залишити посаду лідера Лейбористської партії не пізніше 7 лютого і в найближчий день відбудеться голосування, щоб визначити їй заміну. 14 жовтня у Новій Зеландії відбудуться загальні вибори.

"Я сподівалася, що знайду необхідні сили, аби продовжувати працювати, але, на жаль, не знайшла. Я надам Новій Зеландії ведмежу послугу, якщо продовжуватиму", - наголосила вона.

42-річна політик зізналася, що обдумала своє майбутнє під час літніх канікул.

Нагадаємо, Ардерн стала наймолодшою жінкою-главою уряду у світі, коли у 2017 році була обрана прем'єр-міністром у віці 37 років.

На її роки при владі припало кілька нелегких випробувань, у тому числі пандемія Covid-19, стрілянина у мечеті Крайстчерча та виверження вулкана на острові Вайт-Айленд.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро. До списку країн-донорів також увійшли Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина та Індія. Від них Україна додатково отримала допомогу на 13 мільярдів євро.

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