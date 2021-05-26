Прем'єр обіцяє, що в 2 кварталі Україна вийде на стійке відновлення економіки

Позитивна динаміка відновлення економіки спостерігається і у фінансовій діяльності середніх та великих компаній

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вже в 2 другому кварталі цього року Україна вийде на стійкий тренд відновлення економіки.

За його словами, експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%, або на 3 млрд доларів у порівнянні з 2020 роком, повідомляє "Економічна правда".

"За останній час відкрито 8 нових ринків, зокрема в країни Африки та Південної Америки. Підтримка наших експортерів дає свій результат і вона буде посилена, зокрема через активну роботу Експортно-кредитного агентства", - сказав Шмигаль.

Він додав, що позитивна динаміка відновлення економіки спостерігається і у фінансовій діяльності середніх та великих компаній.

За його словами, у першому кварталі цього року фінансові результати таких підприємств - одні з найкращих за останні 5 років.

Також повідомляється, що уряд затвердив порядок використання коштів для будівництва інспекційних постів на кордоні, ця програма спрямована на покращення доступу українських малих та середніх аграріїв на світові ринки.

Бюджет проєкту - 75 млн грн. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на створення системи вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту.

"Це означає, що будь-який український фермер зможе зайти на відповідний сайт і там подивитися вимоги до своєї продукції на будь-якому іноземному ринку, куди він планує постачати свої товари", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що експерти допускають економічне падіння в найближчі три місяці