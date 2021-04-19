Прем'єр Польщі очікує "розмороження" економіки на межі весни і літа

Деякі елементи економіки можуть розморозитися раніше, а деякі пізніше, і темп відновлення залежить від швидкості вакцинації

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що на межі травня і червня можна буде відкрити значну частину економіки.

Як зазначив глава уряду, він переконаний, що завдяки національній програмі вакцинації "ми наближаємось до переломного моменту", повідомляє "Європейська правда". Цей перелом "може в найближчі тижні призвести до того, що на рубежі травня та червня можна буде розморозити значну частину економіки", сказав Моравецький.

Він додав, що деякі елементи економіки можуть розморозитися раніше, а деякі пізніше, і темп відновлення залежить від швидкості вакцинації. За його словами, на шляху повернення до нормального стану близько мільйона поляків повинні зробити перший крок - щеплення.

Моравецький нагадав, що з 10 травня всі, кому виповнилося 18 років, зможуть зареєструватися для вакцинації, а у другій декаді травня розпочнуться щеплення на робочих місцях та підприємствах.

"Ген скептицизму або сумнівів щодо сенсу національної програми вакцинації означає, що широке повернення до норми займе більше часу", - попередив глава уряду. Як він наголосив, усі дані підтверджують правильність того, що необхідно досягти певного рівня імунітету населення.

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