Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Прем'єр Польщі очікує "розмороження" економіки на межі весни і літа

Деякі елементи економіки можуть розморозитися раніше, а деякі пізніше, і темп відновлення залежить від швидкості вакцинації
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що на межі травня і червня можна буде відкрити значну частину економіки.
Прем Фото: Економічна правда

Як зазначив глава уряду, він переконаний, що завдяки національній програмі вакцинації "ми наближаємось до переломного моменту", повідомляє "Європейська правда". Цей перелом "може в найближчі тижні призвести до того, що на рубежі травня та червня можна буде розморозити значну частину економіки", сказав Моравецький.

Він додав, що деякі елементи економіки можуть розморозитися раніше, а деякі пізніше, і темп відновлення залежить від швидкості вакцинації. За його словами, на шляху повернення до нормального стану близько мільйона поляків повинні зробити перший крок - щеплення.

Моравецький нагадав, що з 10 травня всі, кому виповнилося 18 років, зможуть зареєструватися для вакцинації, а у другій декаді травня розпочнуться щеплення на робочих місцях та підприємствах.

"Ген скептицизму або сумнівів щодо сенсу національної програми вакцинації означає, що широке повернення до норми займе більше часу", - попередив глава уряду. Як він наголосив, усі дані підтверджують правильність того, що необхідно досягти певного рівня імунітету населення.

Читайте також: Світ на порозі зростання цін: що таке сировинний суперцикл та як він вплине на Україну

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2021 16:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.