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Прем'єр Румунії розглядає можливість відставки після провальних виборів

05 травня 2025, 16:33
Прем'єр Румунії розглядає можливість відставки після провальних виборів
Фото: google.com
Марчел Чолаку вже вдруге програє на президентських виборах.

Прем’єр Марчел Чолаку розглядає можливість відставки з посади прем'єр-міністра після поганих результатів кандидата від коаліції на виборах президента.

Про це інформує Digi24

В понеділок у Соціал-демократичній партії Румунії тривають дискусії з приводу можливої відставки Чолаку. 

Рішення можуть оголосити пізніше сьогодні під час засідання коаліції.

Видання пише, що лідер соціал-демократів може вирішити піти у відставку під час цього засідання або вже у найближчі дні.

Соціал-демократи незадоволені, що кандидат коаліції Крін Антонеску не зміг пройти до другого туру.

В Соціал-демократичній партії все більше голосів вимагають відставки всього керівництва та скликання надзвичайного з'їзду для кардинальних змін у партії.

Марчел Чолаку був кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але не пройшов до другого туру, що стало гучною поразкою для лідера соціал-демократів і керівної партії.

Раніше стало відомо, що російські хакери атакували сайти румунської влади у день виборів президента.

 

вибориРумунія

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