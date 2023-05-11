Прем’єр Швеції протестував БМП, яку отримала Україна
Про це прем'єр-міністр Швеції він написав в Instagram.
"Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер нарешті зміг показати своє улюблене рідне місто. Тут ми провели тест-драйв бойової машини виробництв Hägglund Combat Vehicle 90 – яку Швеція також передала Україні", – йдеться в пості.
Шведський прем’єр випробував штучний інтелект, який може запобігати кібератакам, у компанії Clavister, яка займається кібербезпекою, і привітав учнів колишньої школи міністра юстиції.В кінці квітня Швеція представила новий проєкт щодо €1 млрд для боєприпасів Україні.