ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Швеції Стефан Левен не вважає, що Росія несе пряму військову загрозу для його країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єр Швеції заявив, що не бачить в Росії прямої військової загрози
Разом з тим він визнає агресію Росії в Україні
Фото: Reuters
"Ми завжди хотіли, щоб у Швеції були якомога кращі відносини з Росією. Росія – велика країна і наш сусід", - сказав Левен, повідомляє Yle.
У той же час, за словами шведського прем'єра, російські дії в Україні підтверджують, що Москва є викликом для безпеки в Європі.
До зустрічі в квітні керівництво Росії і Швеції не зустрічалися протягом тривалого періоду. Однак, за словами Левена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі. Такими речами, на його думку, є окупація Криму і конфлікт на сході України.
Нагадаємо, що раніше у Швеції відпустили з-під арешту підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.
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05 05 2019 13:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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