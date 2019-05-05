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Прем'єр Швеції заявив, що не бачить в Росії прямої військової загрози

Разом з тим він визнає агресію Росії в Україні
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен не вважає, що Росія несе пряму військову загрозу для його країни.
Прем Фото: Reuters

"Ми завжди хотіли, щоб у Швеції були якомога кращі відносини з Росією. Росія – велика країна і наш сусід", - сказав Левен, повідомляє Yle.

У той же час, за словами шведського прем'єра, російські дії в Україні підтверджують, що Москва є викликом для безпеки в Європі.

До зустрічі в квітні керівництво Росії і Швеції не зустрічалися протягом тривалого періоду. Однак, за словами Левена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі. Такими речами, на його думку, є окупація Криму і конфлікт на сході України.

Нагадаємо, що раніше у Швеції відпустили з-під арешту підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

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05 05 2019 13:47
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