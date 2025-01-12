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ПОЛІТИКА

Прем’єр Словаччини виступив із різкою критикою Зеленського

12 січня 2025, 10:08
Прем’єр Словаччини виступив із різкою критикою Зеленського
Фото: news.yahoo.com
"Я тут не для того, щоб йти пліч-о-пліч із Зеленським", - сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента "шантажистом" і "жебраком", який їздить Європою і просить гроші.

Про це він сказав під час свого виступу в парламентському комітеті в п'ятницю, відео якого він виклав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що український президент Володимир Зеленський "жебракує" по Європі. Про це він сказав під час свого виступу в парламентському комітеті в п'ятницю, відео якого він виклав на своїй сторінці у Facebook.

"Я тут не для того, щоб іти рука об руку із Зеленським. Він бігає Європою, тільки жебракує і шантажує, випрошуючи в інших гроші. Цьому просто час покласти край", - заявив Фіцо.

Він назвав президента України ненадійним і сказав, що іноді він «ситий ним по горло».

Ці слова в точності відповідають пропагандистським наративам Кремля, а якщо врахувати, що, за словами Фіцо, росія завжди була надійним партнером, 

Засідання парламентського комітету було скликано опозицією, яка вимагала від Фіцо пояснень з приводу його зустрічі з правителем росії владіміром путіним у москві, а також інформації про подальші кроки Словаччини у зв'язку з припиненням транзиту російського газу через Україну.

Паралельно зі звинуваченням президента воюючої країни в тому, що він просить допомоги у союзників у боротьбі проти окупанта, на вулиці Братислави вийшли тисячі людей, які протестували проти повороту Словаччини у бік росії.

Роберт ФіцоВолодимир Зеленський

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