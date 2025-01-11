Словаки знову протестують проти проросійської політики Фіцо

Учора зібралося порядка 15 тисяч людей.

В столиці Словаччини Братиславі цієї п’ятниці тисячі людей вийшла на мітинг проти політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Мітингувальники звинувачують його в тому, що він тягне країну до росії.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Протестувальники зібралися не тільки в Братиславі, а й в десятках інших містах, щоб виступити проти прагнення уряду до тісніших зв'язків з кремлем, попри її вторгнення в Україну.

В столиці порядка 15 тисяч людей вийшли на протест на центральну площу.

"Словаччина - це Європа, ми не росія", - сказав один з організаторів, який розмахував прапорами Словаччини та ЄС.

Протестувальники тримали плакати з написом "Словаччина з Україною" і скандували "Досить росії!" та "Ганьба!", а також "Нам соромно за Фіцо".

Словацька ініціатива "Мир для України" оголосила, що організувала мітинги "Словаччина - це Європа", щоб показати, що Словаччина "не Росія, а суверенна демократична країна".

Співорганізатор акції Люція Стасселова заявила, що уряд «втягує Словаччину в російську сферу впливу і намагається розірвати наші зв'язки з нашими альянсами, надаючи перевагу добрим відносинам з Росією».

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо - один з небагатьох союзників кремля в Європейському Союзі, який зблизив Братиславу з москвою після свого повернення до влади у 2023 році. У п'ятницю Фіцо заявив у парламенті, що президент рф Володимир Путін, з яким він зустрічався, гарантував постачання газу для Словаччини, і назвав Москву надійним постачальником.

В кінці грудня Фіцо зустрівся з путіним в москві. Його поїздка була третьою поїздкою глави уряду ЄС з моменту вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Днями Фіцо заявив, що на переговорах з путіним домовився про постачання газу для Словаччини.