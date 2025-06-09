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ПОЛІТИКА

Прем'єр Словаччини заявив про намір блокувати санкції ЄС проти росії

09 червня 2025, 08:20
Прем'єр Словаччини заявив про намір блокувати санкції ЄС проти росії
Фото: news.yahoo.com
Він також повідомив, що не може підтримати жодних заходів, спрямованих на припинення імпорту російського палива для словацьких атомних станцій.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що країна заблокує будь-які санкції ЄС проти росії, які завдають шкоди національним інтересам Словаччини.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи не буду за них голосувати", - сказав Фіцо під час прес-конференції.

Він також повідомив, що не може підтримати жодних заходів, спрямованих на припинення імпорту російського палива для словацьких атомних станцій.

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок Словаччини", - заявив він.

У ЗМІ зазначають, що 5 червня Національна рада Словаччини ухвалила резолюцію, яка рекомендує уряду не голосувати в міжнародних організаціях за ухвалення нових санкцій проти рф. Рішення підтримували 51 із 76 присутніх депутатів.

Водночас, резолюція не є обов'язковою до виконання. Тобто, уряд може її ігнорувати.

При цьому наголошується, що раніше Фіцо виступав проти посилення санкційного режиму і вимагав від ЄС не перешкоджати Словаччині в закупівлі російських енергоресурсів.

Крім того, Reuters відзначило факт, що Словаччина не блокувала жодної з один попередніх санкцій ЄС, включно з 17-м пакетом, ухваленим у травні.

СловаччинаЄвросоюзРоберт Фіцосанкціі проти росії

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