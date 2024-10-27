Прем'єр Угорщини Орбан відвідає Грузію після парламентських виборів

Раніше угорський премʼєр вже вітав грузинську владу з перемогою.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан планує 28 жовтня відвідати Грузію, де відбулись важливі парламентські вибори.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, також інформацію підтвердили в офісі грузинського премʼєра.

Пресофіцер прем'єра Грузії Міша Пейкрішвілі заявив, що Орбан прибуде до Тбілісі у понеділок, а офіційна церемонія його зустрічі відбудеться 29 жовтня. Після цього пройдуть приватні зустрічі та пресконференція. Угорського премʼєра супроводжуватиме урядова делегація країни, включаючи главу МЗС Петера Сійярто.

Раніше Орбан вже привітав правлячу "Грузинську мрію" з перемогою на виборах. Він виклав своє привітання у соцмережі X попри те, що на той момент ЦВК Грузії не встигла опублікувати жодних даних про результати будь-якої партії.

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії проходили парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогла проросійська "Грузинська мрія", яка отримала підтримку 54,08% виборців та перебуває при владі вже 12 років. Водночас проєвропейські опозиційні партії отримали 37,58% голосів. Опозиція вже оголосила, що не визнає результатів виборів у країні та анонсувала акції протесту. Про невизнання підсумків виборів заявили й авторитетні неурядові організації, які спостерігали за виборами.