Прем'єр України і представник ЄС обговорили впровадження промислового безвізу
Подальше впровадження Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС обговорили під час зустрічі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
"Впевнений, що вже у вересні відбудеться перший раунд переговорів щодо подальшого скасування митних тарифів у двосторонній торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - цитує слова глави українського уряду прес-служба Кабміну в неділю.
За словами Шмигаля, економічна інтеграція України з ЄС набула нової динаміки завдяки укладенню Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА).
Прем'єр подякував Домбровскісу за підтримку в цих питаннях.
Крім того, Шмигаль сподівається, що Єврокомісія сприятиме ухваленню остаточного рішення щодо збільшення квот на дозволи для українських перевізників на цей і наступний роки.
Зі свого боку виконавчий віце-президент Єврокомісії зазначив, що протягом впровадження Угоди товарообіг між ЄС і Україною зріс майже на 50%, і Україна стала одним із визначальних торговельних партнерів Євросоюзу.
"Угода про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі набагато ширша й важливіша, ніж просто торговельна угода. Вона сприятиме розвитку багатосторонніх відносин України з ЄС у майбутньому", - зазначив Домбровскіс, підтверджуючи, що Україна є стратегічним партнером ЄС.
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