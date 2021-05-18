"Промисловий безвіз": в ЄС озвучили перше домашнє завдання для України

Україні треба врегулювати питання маркування СЕ, а також участі в системах RAPEX і ICSMS

Експерти ЄС оцінили відповідність українського законодавства для укладання угоди АСАА, відомої як "промисловий безвіз".

Про завершення першої попередньої оціночної місії ЄС повідомляє сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає "Європейська правда".

Як зазначається, звіт цієї місії стане фундаментом для подальших дій щодо завершення транспозиції нормативних документів ЄС; уточнення перекладів та таблиць відповідності, а також для подальшого аудиту роботи національної інфраструктури якості.

Експерти оцінили рівень транспозиції кожного з 80 нормативних актів ЄС, імплементація яких буде потрібна для укладання угоди з "промислового безвізу". Слід зазначити, що перелік нормативних актів, які підлягали оцінці, було розширено на нормативні акти щодо екологічного маркування та екодизайну.

Щодо 67 документів експерти дійшли висновку, що законодавчі акти ЄС належним чином транспоновані. Ще щодо 13 документів робота триває. Щодо шести з них було надано проєкти відповідних нормативних актів ЄС.

Зокрема, Україні треба врегулювати питання маркування СЕ, а також участі в системах RAPEX і ICSMS.

Натомість експерти ЄС дійшли висновку, що національна інфраструктура якості працює на основі норм і принципів ЄС. Цей висновок дає зелене світло для наступного етапу в узгодженому плані дій укладання АСАА - оцінки роботи інституцій.

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