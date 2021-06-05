Єврокомісія пропонує посилити контроль за надходженням іноземних субсидій

Єврокомісія представила законодавчі пропозиції з посилення контролю за надходженням прямих іноземних субсидій компаніям на Спільному ринку ЄС, оскільки такі субсидії з боку іноземних урядів потенційно можуть підривати економічну безпеку ЄС або порушити правила справедливої конкуренції.

Як повідомляє "Укрінформ", така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

"Європейська Комісія запропонувала сьогодні новий інструмент для реагування на потенційно шкідливий вплив іноземних субсидій на Спільний ринок. Ці правові пропозиції є продовженням Білого документу від червня 2020 року та результатом інтенсивних консультацій із зацікавленими сторонами. Вони покликані закрити регуляторну прогалину на Спільному ринку, де субсидії, які надаються урядами країн поза межами ЄС часто здійснюються без перевірок, в той час, як державні субсидії, що надаються країнами-членами, є предметом уважного розгляду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нові регуляторні правила щодо закордонних субсидій будуть ключовим елементом у реалізації оновленої Промислової стратегії ЄС, у забезпеченні справедливої конкуренції на Спільному ринку ЄС та у створенні умов для динамічного розвитку європейської промисловості.

"В 2019 році обсяг прямих закордонних інвестицій оцінювався у 7 трильйонів євро. Відкритість Спільного ринку є нашим найбільшим активом. Але відкритість передбачає чесність. Вже більше 60 років ми маємо систему контролю над державною допомогою, що дозволяє уникнути "змагання субсидій" між нашими країнами-членами. Сьогодні ми ухвалили пропозиції для реагування на шкідливі субсидії, які надаються країнами - не членами ЄС. Це є особливо важливим для створення правового поля у ці складні часи, щоб підтримати відновлення європейської економіки", - зауважила з цього приводу виконавчий віце-президент Єврокомісії Маргрете Вестагер.

Як зазначається, Євросоюз має чітке законодавство у сфері конкуренції, державних замовлень та інструментів торговельного захисту, що створює справедливі умови для діяльності компаній на Спільному ринку ЄС. Але жоден із згаданих інструментів не застосовується до субсидій іноземного походження, реципієнти яких отримують переваги над європейськими компаніями, зокрема, в ході участі у конкурсах на виконання державних замовлень або у комерційній активності на теренах Євросоюзу. Такі іноземні субсидії можуть надаватися у різних формах, зокрема, у позиках із нульовою ставкою та у інших різновидах фінансування за заниженою ціною, угод із нульовим податком або прямих фінансових грантів.

Підвищеному контролю підлягатимуть операції злиття компаній, які мають активи більше 500 млн євро, і в яких доля іноземних субсидій складатиме від 50 млн євро. Розслідуванню підлягатимуть також заявки на участь третіх країн у виконанні державного замовлення, загальний обсяг якого складає суму 250 млн євро або більше. За рішенням Європейської Комісії, розслідуванню може підлягати й інша ринкова активність у згаданих сферах, за менших обсягів фінансування, яка відбувається за участю урядів країн, що не входять до Євросоюзу.

За порушення встановлених правил або за небажання брати участь у таких розслідуваннях, за приховування інформації про залучення іноземних державних субсидій та інші подібні порушення, Єврокомісія може накладати на компанії стягнення в обсязі до 10 відсотків від їх фінансового обігу.

Єврокомісія надасть ці правові пропозиції на розгляд Європейського Парламенту та національних урядів країн-членів, а також відкриє документ на період у вісім тижнів для громадських консультацій. Після доопрацювання та ухвалення тексту нових правил щодо іноземних субсидій цей документ буде обов’язковим до виконання на території усього Євросоюзу.

Нагадаємо, що ООН очікує зростання світової економіки на 4,7% цьогоріч