Прем’єр Японії Сіндзо Абе йде у відставку через здоров'я

Він найдовше в історії країни безперервно перебував на посаді

66-річний прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про свою відставку через проблеми зі здоров’ям. Уряд він очолював безперервно з 2012-го, встановивши 24 серпня цього року рекорд за тривалістю перебування на посаді.

Про свою відставку Абе оголосив на пресконференції в п’ятницю, 28 серпня, передає CNN. Напередодні про наміри прем’єра скласти повноваження писали місцеві ЗМІ, зазначає "Громадське".

"Хоча термін моїх повноважень спливе через рік, а викликів вистачає, я вирішив піти у відставку з посади прем’єр-міністра", - заявив Сіндзо Абе, після цього вибачившись перед японцями через неспроможність перебувати на посаді глави уряду в часи пандемії коронавірусу.

Абе страждає від коліту - запалення слизової оболонки товстої кишки. Саме через це він подав у відставку ще у 2007 році - трохи більш як через рік після того, як уперше став прем’єр-міністром Японії.

24 серпня - у день, коли Абе побив рекорд із найтривалішого перебування на посаді глави уряду в японській історії, - він відвідав лікарню вдруге протягом тижня.

"Майже вісім років я контролював свою хронічну хворобу, втім цього червня під час медогляду виявили ознаки її повернення. Я вирішив, що не повинен продовжувати працювати прем’єром. Маю побороти хворобу і пройти лікування", - додав він.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе разом із президентом США Дональдом Трампом і міністром фінансів США Стівеном Мнучіним на зустрічі в межах саміту "Великої сімки", Біарріц, Франція, 27 серпня 2019 року Фото: Міністерство фінансів США Що тепер буде? Попри оголошення про відставку, Абе не призначив собі наступника, який би тимчасово виконував його обов’язки до наступних виборів у 2021 році. Тому прем’єр весь цей час лишатиметься на посаді. Відповідно до політичної системи Японії, прем’єра обирає парламент, а тому ним, як правило, стає лідер найбільшої партії в ньому. Сіндзо наразі очолює владну Ліберально-демократичну партію (ЛДП), яка контролює обидві палати японського парламенту, а тому, скоріш за все, прем’єрську посаду отримає наступний лідер ЛДП, якого та обере на з’їзді. На оголошення Сіндзо Абе негативно відреагували ринки: ключовий індекс країни Nikkei впав на 1,4%, а японська єна подорожчала на 0,3% відносно долара. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе та президент України Володимир Зеленський під час державної зустрічі в Токіо, Японія, 21 жовтня 2019 року Фото: Офіс президента України Чи був Абе успішним на посаді? Його результати схильні оцінювати як неоднозначні. Економічна політика Абе - так звана "Абеноміка" - призвела до не стільки зростання, скільки недопущення падіння ВВП. А пандемія коронавірусу боляче вдарила по країні й увігнала її в рецесію. Ця ж пандемія зірвала один із ключових успіхів прем’єра - домовленість про проведення Літніх Олімпійських ігор у Токіо, які перенесли на 2021 рік, а в разі погіршення ситуації можуть не провести взагалі. Абе так і не зміг вирішити однієї з головних проблем Японії - старіння населення. Через це країні не вистачає молодої робочої сили. Попри це, Токіо досі має жорсткі імміграційні обмеження. А співвідношення японського держборгу до ВВП лишається найбільшим серед розвинених країн. На дипломатичному фронті справи також неоднозначні. Абе спершу активно підтримував президента США (традиційного союзника Японії) Трампа після його обрання, але так і не зміг налагодити з ним тісніших контактів. Між Токіо та Сеулом минулого року взагалі спалахнув дипломатичний скандал через минуле (Японія свого часу колонізувала Корейський півострів). Не вдалося Абе і вирішити питання Північних островів, які після Другої світової окупувала Росія і досі не віддає їх, називаючи Курильськими.

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