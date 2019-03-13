Прем’єрка Британії: Brexit буде відкладений, якщо парламент не поверне відхилену угоду
Тереза Мей взяла слово після провального для себе голосування, під час якого Палата представників заборонила вихід Британії з ЄС без угоди, повідомляє "Європейська правда".
Прем’єрка заявила, що після цього рішення парламент залишив для Британії тільки два варіанти вихід з ЄС із тієїю угодою, про яку її уряд домовився із ЄС, або відмова від запланованого на 29 березня виходу з ЄС.
Тереза підкреслила, що принципова зміна угоди не є можливою: "ЄС повідомив, що іншої угоди не буде".
Як відомо, 12 березня Палата громад вдруге відхилила урядову угоду про вихід з ЄС. Проти угоди проголосував 391 депутат, за - 242. Тереза Мей закликала парламентарів переглянути це рішення і підтримати її угоду, і у цьому разі – підтримати нетривале відтермінування виходу Британії з ЄС до червня, для завершення технічних формальностей.
У іншому разі, попередила вона, уряд буде змушений звернутися до ЄС про тривале відтермінування Brexit. "Йдеться про тривале продовження 50-ї статті і це означатиме, що Британії дуже імовірно доведеться взяти участь у Європейських виборах (призначених на травень)", - заявила Тереза Мей.
Нагадаємо, що Велика Британія може взагалі ніколи не вийти з Євросоюзу,якщо парламент королівства не підтримає угоду уряду з ЄС щодо Brexit. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Тереза Мей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт