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Прем’єрка Британії: Brexit буде відкладений, якщо парламент не поверне відхилену угоду

Після цього рішення парламент залишив для Британії тільки два варіанти вихід з ЄС із тієїю угодою, про яку її уряд домовився із ЄС, або відмова від запланованого на 29 березня виходу з ЄС
Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей попередила парламентарів, що буде змушена повідомити Євросоюз про відтермінування Brexit, імовірно на тривалий період, якщо парламентарі не схвалять той варіант угоди про вихід, який вони раніше відхилили.
Прем’єрка Британії: Brexit буде відкладений, якщо парламент не поверне відхилену угоду

Тереза Мей взяла слово після провального для себе голосування, під час якого Палата представників заборонила вихід Британії з ЄС без угоди, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єрка заявила, що після цього рішення парламент залишив для Британії тільки два варіанти вихід з ЄС із тієїю угодою, про яку її уряд домовився із ЄС, або відмова від запланованого на 29 березня виходу з ЄС.

Тереза підкреслила, що принципова зміна угоди не є можливою: "ЄС повідомив, що іншої угоди не буде".

Як відомо, 12 березня Палата громад вдруге відхилила урядову угоду про вихід з ЄС. Проти угоди проголосував 391 депутат, за - 242. Тереза Мей закликала парламентарів переглянути це рішення і підтримати її угоду, і у цьому разі – підтримати нетривале відтермінування виходу Британії з ЄС до червня, для завершення технічних формальностей.

У іншому разі, попередила вона, уряд буде змушений звернутися до ЄС про тривале відтермінування Brexit. "Йдеться про тривале продовження 50-ї статті і це означатиме, що Британії дуже імовірно доведеться взяти участь у Європейських виборах (призначених на травень)", - заявила Тереза Мей.

Нагадаємо, що Велика Британія може взагалі ніколи не вийти з Євросоюзу,якщо парламент королівства не підтримає угоду уряду з ЄС щодо Brexit. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Тереза Мей.

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13 03 2019 22:59
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