Прем’єрка Британії попросила ЄС відкласти Brexit, – лист
Мей заявила, що було б неправильним для Британії брати участь у виборах до Європарламенту, тому в листі президенту Європейської ради Дональду Туску вона попросила про відтермінування до 30 червня. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Sky News.
"Як прем’єр-міністр я не готова до відтермінування Brexit довше ніж до 30 червня" – заявила Мей.
Вона також висловила намір просувати третє голосування щодо угоди про Brexit. У листі Мей стверджується, що парламент точно не встигне затвердити угоду до 29 березня, на яке запланований вихід з ЄС.
"Саме тому я пишу, щоб поінформувати Європейську раду про те, що Сполучене Королівство просить про розширення терміну дії статті 50 договору про ЄС, в тому числі статті 106 а договору про Євроатом, до 30 червня 2019 року" - йдеться у листі.
Фото:Twitter
Фото:Twitter
Мей при цьому висловила намір донести свої міркування до лідерів ЄС на найближчому саміті.
Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit.
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