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Прем’єрка Британії попросила ЄС відкласти Brexit, – лист

У листі Мей стверджується, що парламент точно не встигне затвердити угоду до 29 березня
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей попросила ЄС про відтермінування дати виходу країни з блоку до 30 червня.
Прем’єрка Британії попросила ЄС відкласти Brexit, – лист Тереза Мей. Фото: BBC

Мей заявила, що було б неправильним для Британії брати участь у виборах до Європарламенту, тому в листі президенту Європейської ради Дональду Туску вона попросила про відтермінування до 30 червня. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на Sky News.

"Як прем’єр-міністр я не готова до відтермінування Brexit довше ніж до 30 червня" – заявила Мей.

Вона також висловила намір просувати третє голосування щодо угоди про Brexit. У листі Мей стверджується, що парламент точно не встигне затвердити угоду до 29 березня, на яке запланований вихід з ЄС.

"Саме тому я пишу, щоб поінформувати Європейську раду про те, що Сполучене Королівство просить про розширення терміну дії статті 50 договору про ЄС, в тому числі статті 106 а договору про Євроатом, до 30 червня 2019 року" - йдеться у листі.


Фото:Twitter


Фото:Twitter

Мей при цьому висловила намір донести свої міркування до лідерів ЄС на найближчому саміті.

Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit.

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20 03 2019 15:13
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