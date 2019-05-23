Прем'єрка Британії Тереза Мей 24 травня може оголосити про відставку, - The Times

Мей залишиться на посаді, доки не буде обрано її наступника

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, як очікується, в п'ятницю оголосить про свою відставку з посади.

Прем’єрка відбила спроби змусити її піти з почади вчора ввечері, наполягаючи на тому, що сьогодні вона зосереджена на європейських виборах, повідомляє The Times.

Однак її союзники вважають, що вона оголосить про свою відставку у п’ятницю після зустрічі з Гремом Брейді, головою Комітету 1922, керуючого справами Консервативної партії.

Додамо, у середу ввечері лідерка Палати громад Британії Андреа Лідсом в середу повідомила, що залишає свій пост через те, що більше не вірить в урядовий підхід щодо Brexit, інформує BBC.

Мей залишиться прем'єр-міністром, доки не буде обрано її наступника.

Процес виборів буде двоетапним, наостанок за двох основних кандидатів голосуватимуть 125 тисяч членів Консервативної партії.

Як повідомлялося, у березні Тереза Мей заявила, що подасть у відставку з поста прем'єр-міністра, якщо британський парламент схвалить угоду про Brexit. До цього вона вже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, однак безуспішно. Наступна спроба затвердити угоду запланована на початку червня.

Велика Британія повинна була вийти з Європейського Союзу 29 березня, але цей термін був перенесений на 12 квітня, а потім - на 31 жовтня, у зв'язку з тим, що Мей не вдається домовитися з парламентом про умови Brexit.