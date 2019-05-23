Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прем'єрка Британії Тереза Мей 24 травня може оголосити про відставку, - The Times

Мей залишиться на посаді, доки не буде обрано її наступника
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, як очікується, в п'ятницю оголосить про свою відставку з посади.
Прем Тереза Мей. Фото: BBC

Прем’єрка відбила спроби змусити її піти з почади вчора ввечері, наполягаючи на тому, що сьогодні вона зосереджена на європейських виборах, повідомляє The Times.

Однак її союзники вважають, що вона оголосить про свою відставку у п’ятницю після зустрічі з Гремом Брейді, головою Комітету 1922, керуючого справами Консервативної партії.

Додамо, у середу ввечері лідерка Палати громад Британії Андреа Лідсом в середу повідомила, що залишає свій пост через те, що більше не вірить в урядовий підхід щодо Brexit, інформує BBC.

Мей залишиться прем'єр-міністром, доки не буде обрано її наступника.

Процес виборів буде двоетапним, наостанок за двох основних кандидатів голосуватимуть 125 тисяч членів Консервативної партії.

Як повідомлялося, у березні Тереза Мей заявила, що подасть у відставку з поста прем'єр-міністра, якщо британський парламент схвалить угоду про Brexit. До цього вона вже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, однак безуспішно. Наступна спроба затвердити угоду запланована на початку червня.

Велика Британія повинна була вийти з Європейського Союзу 29 березня, але цей термін був перенесений на 12 квітня, а потім - на 31 жовтня, у зв'язку з тим, що Мей не вдається домовитися з парламентом про умови Brexit.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2019 10:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.