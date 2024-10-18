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Прем'єрка Данії розхвалила план перемоги Зеленського: є багато хороших ідей

18 жовтня 2024, 12:23
Прем'єрка Данії розхвалила план перемоги Зеленського: є багато хороших ідей
Wikipedia
Данія "активно" підтримує членство України в НАТО.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оцінила план перемоги Зеленського. 

Про це пише мовник DR

"Ця війна ніколи не повинна була розпочатися, тому те, чого ми прагнемо найбільше - це досягнення миру. Я думаю, що в представленому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна з Володимиром Зеленським у тому, що центральним елементом цього плану є членство в НАТО. Це найважливіша страховка життя, яку можна дати країні", - сказала прем'єр Данії.

За її словами, в плані Зеленського є "багато хороших ідей".

Також вона зазначила, що у ідеї вступу України до НАТО є багато противників, але Данія до них не належить.

"Деякі люди все ще дуже скептично ставляться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данського боку", - сказала Фредеріксен.

Данська прем'єрка згодна з тим, що війна має закінчитися якомога швидше. Але, за її словами, вона має бути закінчена "справедливим і демократичним шляхом".

"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що росія визнає будь-яку форму демократії. Вони тепер вороги для всіх нас, і план перемоги має відображати, наскільки небезпечною є росія", - додала вона.

Фредеріксен вважає, що Данія та інші країни, що входять до альянсу НАТО, мають бути готові в майбутньому витрачати набагато більше грошей на свою оборону.

Вчора, 17 жовтня, Зеленський представив план перемоги лідерам ЄС.

 

Даніявійна в УкраїніМетте Фредеріксенплан перемоги

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