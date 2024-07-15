Прем'єрка Естонії подала у відставку

Каллас виконуватиме обовʼязки допоки не сформується новий уряд.

Премʼєрка Естонії Кая Каллас у понеділок, 15 липня, подала у відставку разом з усім складом уряду. Вона стане главою європейської дипломатії.

Про це повідомляє ERR.

Каллас виконуватиме свої обовʼязки допоки не сформується новий уряд в країні. Вона висловила сподівання, що це станеться найближчим часом.

Своє перебування з 2021 року на посаді премʼєрки вона описала як «важкий час». За словами Каллас, її уряд добре впорався з коронакризою.

"Безперечно є речі, про які я шкодую, але зараз не найкращий час, щоб говорити про це", — зазначила Каллас.

Вона також висловила побажання, аби новий уряд мав силу та сміливість приймати непопулярні рішення. За її словами, це необхідно робити для того, аби Естонія існувала.

У Європі, після виборів до Європейського парламенту, тривають дискусії щодо кандидатур на посади у Європейській комісії. Прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас називають наступницею Жозепа Борреля на посаді керівника Європейської служби зовнішніх справ – дипломатичного органу ЄС. Ця посада є еквівалентом міністра закордонних справ і вважається однією з чотирьох найвищих посад у Євросоюзі. Дехто вважає, що Кая Каллас занадто багато уваги приділятиме конфлікту з росією "на шкоду відносинам з рештою світу".